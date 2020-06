ile õhtuks oli Johns Hopkinsi ülikooli andmeil maailmas koroonaviirusega nakatunud vähemalt 10 016 000 inimest, kellest ligi pool miljonit ehk umbes 499 500 on surnud.

Euroopas on registreeritud üle 2 637 000 nakatumise ja ligi 196 000 surma. Ühendriikides on koroonaviirus tuvastatud enam kui 2 510 000 inimesel, Covid-19sse on surnud üle 125 000 inimese.