Aimar Altosaar: naudime Balti mulli

Nüüd saame liikuda sinna, kuhu omad jalad ja rattad kannavad: näiteks lõunanaabrite juurde. Me moodustame üheskoos 175 000 ruutkilomeetril ja seitsme miljoni elanikuga ühe piisavalt suure ja mitmekesise Euroopa piirkonna, mis just sellisena on reisiraamatute kaudu ka mujal laiemalt tuntud.

Eesti, Läti ja Leedu ajalugu on viimase saja aasta jooksul kulgenud peaaegu sünkroonselt. Ühtse regioonina tajutakse meid ka maailmas ning Riiat peetakse traditsiooniliselt ikka Baltimaade ühispealinnaks. Meie ise aga ei tunne end kuigi ühtsena, teame üksteisest vähe, vaid niipalju, et lõõpida ja üksteist natuke üleolevalt piielda. Me ei oska üldse naabrite keeli. Sajandeid suhtlesime omavahel saksa keeles, vanem põlvkond saab hakkama vene keeles, nooremad räägivad inglise keeles. Kuid võõraks ja mõnevõrra eksootiliseks on need maad meile siiani jäänud.