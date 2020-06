Kuigi statistika oli üheselt näidanud, et Rootsis levib koroonaviirus rohkem kui paljudes teistes riikides, suremus on ­olnud tavapärasest suurem ja majandus saanud samasuguse maksa­haagi kui rohkem lukus olnud riikides, kinnitasid seni küsitlused inimeste usku võimudesse ja nende valikutesse koroonakriisi ohjeldamisel.

Nüüd aga näitas päevalehe Dagens Nyheter ja uuringufirma Ipsos küsitlus lõpuks, et usaldus selle suhtes, kuidas sotsiaaldemokraadist peaminister Löfven on koroonakriisi lahendamisel tegutsenud, on aprilliga võrreldes langenud kümme protsenti ning üleüldse on usk valitsuse kriisijuhtimisse kukkunud 56 protsendilt 45-le.