Rahvaloenduse meetod selgub sügisel

Arutelud rahvaloenduse metoodika üle on kestnud pikka aega. Statistikaameti eksperdid pooldavad üleminekut registripõhisele loendusele, kuid mitmed rahvastikuteadlased ja poliitikud on pidanud vajalikuks klassikalist näost näkku lausküsitlust. Raha on olemas kombineeritud loenduseks, st registripõhise loenduse täiendamiseks saab küsitleda piiratud hulka inimesi. Svetlana Raudonen on kogenud riigiametnik ja töötanud viimati kuus aastat Brüsselis Eesti tolliatašeena. Aasta alguses sai temast statistikaameti rahvaloenduse projektijuht.