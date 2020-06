Aleksei Jevgrafov: Ida-Virumaad üleöö roheliseks ei võõpa

Üleskutse kasutada praegust kriisi kiirendatud korras põlev­kivisektori sulgemiseks on selgelt elukauge ja vastutustundetu. Ilmselt tundub Ida-Virumaa mujalt vaadates üks kauge ja tundmatu koht, isegi perifeeria. Kuid tuletan meelde, et Ida-Virumaa on elanike arvult Eesti kolmas maakond ja Narva suuruselt kolmas linn ning oma 55 610 elanikuga isegi suurem kui enamik Eesti maakondi.

Ida-Virumaa, aga eriti ­Narva linn on viimased 30 aastat ­olnud pidevas muutuste keerises. ­Eesti Vabariigi iseseisvumisel ­lõigati linn kaheks, suleti suured sõjatehased, varsti pani uksed kinni Kreenholmi tehas ja nüüd on hakanud vähenema ­energiatööstuse osakaal. Kohanemine on olnud raske, töötuse määr on piirkonnas Eesti suurim.