Üle Eesti liikus salapärane radioaktiivne pilv

Keskkonnaameti Harku kiirgusseirejaam tuvastas, et juuni keskel on liikunud üle Eesti radioaktiivsete osakeste pilv, mille päritolu on ebaselge. Radioaktiivseid osakesi registreerisid ka Soome ja Rootsi mõõtejaam. Kuigi Hollandi ametnikud arvavad, et need osakesed pärinevad Venemaad, eitab viimane seda.