ABB uus juht plaanib ettevõtet radikaalselt muuta

«Kui me nüüd aktsionäridele väärtust ei loo, siis pole kindel, mis ABBst saab,» ütles Rosengren Financial Timesile. ABB kontsern, mis tegutseb ka Eestis, on olnud investorite seas kehvas kirjas juba aastaid: samal ajal kui konkurentide aktsiad on viimase kümnendiga tõusnud, ei suutnud ABB väärtpaber kuidagi lendu tõusta. Seetõttu toimus möödunud aastal juhivahetus: Ulrich Spiesshofer lahkus peale viieaastast ametiaega kontsernist ning tema asemel juhib ettevõtet nüüd rootslane Björn Rosengren. Handelsblatt kirjutab, et Spiesshoferile said saatuslikuks sisemised võimuvõitlused, tänaseks on mees aga erakapitalifirma Blackstone’i palgal.