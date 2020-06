Seda, et Venemaa põhiseadusreferendum kavaldab, näitas eellugu. 15. jaanuaril tegi president Putin aastakõnes ettepaneku muuta põhiseadust, et suurendada parlamendi volitusi. Kohe moodustati põhiseaduse muutmise töörühm ning riigiduumale esitamiseks olid muudatused viie päevaga valmis. Kuna samal ajal vahetati välja peaminister ja peaprokurör, pidi igaüks aru saama, et teoksil on suur ja ammu kavandatud operatsioon. Segaseks jäi vaid eesmärk.