Ingo Põder: püsisuhte aeg panganduses on läbi

Muutused rahanduses on olnud viimase 30 aasta jooksul kolossaalsed. Eesti edu hälli kiigutanud suhtepangandus sai märkamatult aga kindlalt läbi, asemele tulid keerukad riskimudelid, mis näitavad kliendikäitumise trende ja tõenäosusi, kuid ei ütle, et see konkreetne inimene on aus või ebaaus ning kas tema ajutine likviidsuskriis on ületatav või on kliendi räsida saanud finantsseis fataalsema iseloomuga. Mudel teeb masinliku otsuse ka juhul, kui on vaja personaalset lähenemist. Nagu häda- või kriisiolukorras alati.