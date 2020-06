Helen Kaljuläte: eraisikute kaitseks

ÜRO teine peasekretär Dag Hammarskjöld märkis, et ÜRO pole mõeldud selleks, et meid taevasse viia, vaid et meid päästa põrgust. See seletab ka, miks ÜRO Julgeolekunõukogus on viimase kahekümne aasta jooksul räägitud tsiviilelanike kaitsest konfliktis: nõukogu tunnistas 1999. aastal resolutsioonis 1265, et tsiviilisikute kaitse on rahu ja julgeoleku küsimus, kirjutab Helen Kaljuläte, nõunik Eesti alalises esinduses ÜRO juures.