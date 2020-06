Berit Nuka: pool Poolat ihkab tasakaalu

Tagantjärele võib öelda, et ­Poola de facto niiditõmbaja, võimupartei ­Õigus ja Õiglus (PiS) esimees Jarosław Kaczyński oli erakordselt ettenägelik, kui nõudis nui neljaks terve kevade, et presidendivalimised peavad toimuma plaanitud ajal isegi pandeemia kiuste – tema ainus siht oli tagada, et riigipea toolil jätkaks liitlane Andrzej Duda ning valimiste edasilükkamine seadiski soovi täitumise kardetult ohtu.