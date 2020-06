Majanduse lühiuudised

Enim said Töötukassa palgatoetust Tallinki tütred

Nädalalõpu seisuga on ettevõtetele määratud nn palgahüvitist 231,5 miljonit eurot, juuni taotlusvoor on alles ees. Hüvitist on määratud töötukassa andmetel 17 456 ettevõtte 136 682 töötajale. Enim ehk 24,6 protsenti on hüvitise saajate seas töötleva tööstuse töötajaid. Hüvitiste taotlemise algusest märtsis on suurim summa määratud Tallink Gruppi kuuluva Hansaliini 1824 töötajale kogukuluga 4,27 miljonit eurot. Järgnevad Enefit Kaevanduste 848 töötajat kokku 1,84 miljoni euroga. Tööstusettevõtte Norma 870 töötajale on määratud 1,79 miljonit eurot. Bolt Technology 526 töötajale on kolme kuuga määratud 1,37 miljonit eurot. Tallink Grupi kontserni kuuluva HT Laevateeninduse 523 töötajale on määratud hüvitist 1,33 miljonit eurot ning Postimees Grupi 555 töötajale 1,32 miljonit eurot. Wendre 640 töötajat on saanud 1,26 miljonit eurot toetust. BNS