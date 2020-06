Parem haava hoida kui oiata

«Haavaravi ei käi algoritmi järgi – see on looming,» ütleb staažikas pereõde Katrin Poom Merekivi perearstikeskusest ning rõhutab, et iga haav on ainulaadne, ei ole kõigile ühtemoodi toimivaid ravivõtteid. Küll aga on olemas põhitõed, mida järgides ning haava eripärasid arvestades on võimalik edukalt kaasa aidata vigastuse paranemisele.