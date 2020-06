Hiina kontrollib uiguuride sündimust jõuvõtetega

Kuigi Hiina valitsus on viimastel aastatel ärgitanud riigi põhirahvust han-hiinlasi rohkem lapsi saama, on uiguuride ja teiste moslemivähemuste kallal sunduslike sündimuskontrolli meetmete rakendamine märksa ulatuslikum ja süstemaatilisem, kui seni on teada olnud.