Priit Raud lubab, et tänavune Baltoscandal pole säästufestival.

Omamoodi on ju sümboolne, et 2020. aastal, mil saame tähistada 150 aasta möödumist eestikeelse teatri sünnist ­– 24. juunil 1870. aastal kanti Tartus Jaama tänaval Vanemuise seltsi majas ette Lydia Koidula kirjutatud näidend «Saaremaa onupoeg» –, pöörab Eesti üks kaalukamaid teatrifestivale pilgu eestlaste loomingule.

Seda küll olude sunnil. Baltoscandal on seniajani tutvustanud siinsele publikule ennekõike rahvusvahelist etenduskunsti, kuid koroonaviiruse tõttu polnud välismaa teatritegijatel võimalik Rakverre sõita ning festivali ärajätmise või edasi lükkamise asemel valis Baltoscandali kunstiline juht Priit Raud programmi lavastused, mille planeeritud esietendused jäid koroona tõttu Eestis õigel ajal toimumata. Nii ongi järjekorras 16. korda toimuv festival mitmes mõttes eriline ja ajalooline.

Vastavalt kehtivatele reeglitele ei tohi tänavu Baltoscandali etendustel olla publikuga täidetud rohkem kui 50 protsenti saali kohtadest, mis tähendab, et nii mõnedki etendused on tänaseks välja müüdud. Ära jääb organiseeritud seltskondlik tegevus. Tegijad paluvad publikul käituda mõistlikult ning arvestada, et koroona pole kuhugi kadunud.