Välismaa lühiuudised

Metsapõlengud on kasvanud Siberis valitseva kuumalaine ajal vähemalt viis korda, selgus Venemaa metsatulekahjusid jälgiva ameti Aviales andmetest. Eilse seisuga põles Siberis tuletõrjujatele suuresti ligipääsmatutel aladel 1,37 miljonit hektarit metsa. Võrdluseks, eelmisel nädalal põles 450 000 hektarit metsa. Üle 80 protsendi põlengutest räsib Sahha Vabariiki, kus põleb 929 000 hektarit metsa. Peale Sahha on metsapõlengute tõttu eriolukorra välja kuulutanud veel viis piirkonda. Ligi pool Venemaa metsast asub kaugetes piirkondades, kus tuletõrjujatel on lubatud põlengud kustutamata jätta, kui need ei ohusta elanikke või ehitisi. Keskkonnakaitsjate sõnul lõõmas 2019. aastal 90 protsenti metsapõlengutest nendes piirkondades. PM