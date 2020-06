Taavi Veskimägi: suur küsimus Balti energiakoostöös

Alustan kõige tähtsamast. Eesti positsioon on olnud, et elektrikaubandus nii Valgevene kui ka Venemaaga, sh Kaliningradi oblastiga (edaspidi kolmandate riikidega) lõpeb 2025. aastal koos Balti riikide elektrisüsteemide sünkroniseerimisega Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga. Pärast seda ei jää Balti riike nende riikidega, sh Kaliningradi oblastiga ühendama ühtegi elektriliini ega toimu ka mingit elektrikaubandust. See on Balti riikide elektrisüsteemihaldurite vahel kokku lepitud positsioon. Seega on eelmisel nädalal kerkinud elektrikaubanduse tuleviku küsimus pärast Astravetsi tuumajaama käikuminemist, milliseid riske on Balti riigid valmis võtma lähema viie aasta jooksul ehk perioodil ­2021–2026.