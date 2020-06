Politsei alustas Estonia teatris menetlust

Rahvusooper Estonia peadirektor Aivar Mäe on nimetanud süüdistusi enda vastu pahatahtlikuks. FOTO: Tairo Lutter

Politsei alustas seksuaalse ahistamise paragrahvi alusel väärteomenetlust, et selgitada välja sündmuste kulg ning episoodid seoses väidetega, et Estonia teatri juht Aivar Mäe on käitunud teatri naissoost töötajate suhtes ebasobivalt.