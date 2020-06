Tervise lühiuudised

Teadlased avastasid uue viiruse

Prantsuse teadlased avastasid Pariisi ­lähistel asuvast haiglast uue viiruse, kasutades ­sama meetodit nagu SARS-CoV-2 tuvastamisel, ehkki nende sõnul pole põhjust arvata, et leid viib samasuguse tervisekriisini. Viirus avastati 58-aastaselt Pariisist pärit naiselt, kes suri 2019. aasta märtsis entsefaliidi tagajärjel tekkinud ajuturse tõttu. Uus Cristoli viirus sai nime Pariisi äärelinna Créteil’ järgi, kust see avastati. Teadlased usuvad, et viirusel võis olla seos tekkinud ajupõletikuga. Teadlaste sõnul on aga siiski liiga vara öelda, milline roll oli ­Cristoli viirusel patsiendi surmas, kuna naisel oli mitu rasket haigusseisundit ja nõrk immuunsus. Uus viirus kuulub Peribunyaviridae haigustekitajate perekonda, mida tavaliselt levitavad sääsed. Emerging Infectious Diseases

5 uut koroonaviiruse vaktsiinikandidaati jõuab kliiniliste uuringute faasi.

Lähedases suhtes ühtlustub unerütm

Une kvaliteeti mõjutab mitu tegurit ning teadlased korraldasid uuringu, et selgitada ­välja, kas koos magamine mõjub une ­kvaliteedile positiivselt või negatiivselt. Uuringus osales 12 hea tervisega paari, kelle und jälgiti nelja öö vältel. Uuriti osalejate ajulaineid, liigutusi, hingamist, lihasepinget ja südamerütmi. Lisaks pidid osalejad täitma küsimustiku, milles uuriti suhte pikkuse, läheduse ja kirglikkuse kohta. Tulemustest selgus, et koos magades esineb partneritel rohkem REM-und ehk sügavat und. REM-uni on tähtis mälestuste talletamiseks, emotsioonide reguleerimiseks, edukaks suhtlemiseks ja probleemide lahendamiseks. Samuti leiti, et mida lähedasem on suhe, seda paremini on sünkroonis partnerite unerütm. Koos magavatel partneritel esines öö jooksul rohkem liigutamist, kuid see ei mõjutanud une kvaliteeti negatiivselt. Neuroscience News

Verekeskus läheb tuurile