Millal te otsustasite, et käes on aeg taas töö pärast reisima hakata?

Ma pidin järgima riikide reegleid. Algust sain teha siis, kui riigid lubasid mul tulla. Me peame alati järgima nende riikide reegleid, kus meie väed on. Nii et esimesel nädalal, kui võimalus tekkis, kasutasin ma võimalust.