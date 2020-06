Kohtume Bardemiga Berlinale filmifestivalil, kus on just esilinastunud Sally Potteri uus film, režissööri enda kogemustel põhinev «Käimata teed» (The Roads Not Taken). Javier Bardem mängib selles dementsust põdevat Leod, paralleelselt näitab film nii Leo ja tema tütre Molly (Elle Fanningu) suhteid kui ka meenutuspilte mehe minevikust. Muuhulgas ajast, mil ta elas koos noorpõlvearmastuse Doloresega (Salma Hayek).

Vaatamata sellele, et Hayek ja Bardem on vaat et eluaegsed sõbrad (Bardemi abikaasa Penelope Cruz on Hayeki parim sõbranna), osalevad nad üheskoos filmis esmakordselt ja Hayekil oli selle kohta Berliinis antud intervjuus rääkida huvitav lugu. «Ma ei öelnud Sally Potterile kohe jah,» rääkis Hayek. «Me ei olnud Javieriga kunagi varem koos töötanud ja minu meelest võib koostöö sõpradega väga ohtlik olla. Kartsin kõige rohkem seda, mis juhtub, kui me ei saa näitlejatena omavahel klappi. Ta on ju mulle nagu õemees!»