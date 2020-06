Andra Orni sõnul on Tallinna Biennaal välja kasvanud 2018. aastal tekkinud ideest viia Tallinn Art Week rahvusvahelisse mastaapi, just kunstnike jaoks ja hüvanguks. «Kuna biennaalidel on üldiselt rahvusvahelisel maastikul märkimisväärne tähendus, on see hea võimalus anda tähelepanuväärsetele kohalikele kunstnikele võimalus kõlapinda leida. Seeläbi on tulevikus lihtsam jõuda rahvusvahelisse keskkonda.»