Spordi lühiuudised

Alaliit esitas erisoovi

Korvpalliliit pöördus kultuuriministeeriumi poole palvega, et juuli lõpus Saku suurhallis toimuvatele sõprusmatšidele Leedu ja Lätiga lastaks rohkem pealtvaatajaid. Praegu kehtivate piirangute järgi on 1. juulist siseruumides lubatud kuni 500-pealine publik, alaliit soovib arvu kolmekordistada. «Hea minister, pöördun teie poole Eesti korvpalliliidu nimel, et hindaksite Saku suurhalli ürituste korraldamisel erilahendusena ning toetaksite vabariigi valitsuse poolt kehtestatud ürituste korraldamisele sisetingimustes piirangute ülevaatamist, arvestades Saku suurhalli võimalusi unikaalse ehitisena, kus on võimalik tagada hajutamiseks vajalike tingimuste täitmist,» seisis kultuuriminister Tõnis Lukasele edastatud avalduses.