Trump võis Vene pearaha ülevaate lugemata jätta

Kaks The New York Timesiga rääkinud ametnikku kinnitasid, et info Venemaa ja Talibani pearahaleppe kohta oli kirjas veebruari lõpus Trumpile edastatud igapäevases luureülevaates. Uudisteagentuur Associated Press aga kirjutas mitme ametniku sõnadele tuginedes, et Valge Maja oli leppest teadlik juba eelmise aasta alguses.