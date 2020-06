Uut koroonalainet Atso aga ei pelga, kuna klientidega on pikaajalised lepingud-projektid ning elektrivarustus on Skandinaavias, kust tuleb suurem osa käibest, nii tähtis küsimus, et seal uisapäisa lepinguid lõpetama ei hakata. «Meil on munad eri korvides, ei usu, et kõigil korraga halvasti minema hakkab,» oli ta positiivne.