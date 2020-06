Majanduse lühiuudised

T1 Mall of Tallinna omanikfirma Tallinna Moekombinaadi (TMK) võlausaldaja Lintgen vaidlustas Tallinna ringkonnakohtus Harju maakohtu 12. juuni otsuse saneerimiskavale ekspertiisi tegemisest. Lintgeni esindaja märkis, et võlausaldajad hääletasid TMK saneerimiskava maha suure häälteenamusega ja menetlusega edasiminekuks ei ole täidetud tervet hulka juriidilisi eeltingimusi, samuti jaotati võlausaldajad rühmadesse valesti, mis moonutas hääletustulemusi. Lintgen väidab, et TMK on olnud juba tunduvalt enne saneerimismenetluse algust ja koroonaviiruslainet püsivalt maksejõuetu. Võlausaldaja pelgab, et saneerimisplaan lubaks TMK-l jääda T1 omanikuks ja see oleks vaid pankroti edasilükkamine. Lintgen töötab välja keskuse ümberkujundamise plaani ja usub, et tõhusam oleks anda keskus üle uuele omanikule, kel on oskusi ja ressursse. BNS/PM