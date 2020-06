Kiirgusest teatamine venis jaanipäeva tõttu

Füüsik Andi Hektor tundis muret, et kuna Balti riikides tuumaenergeetikat ei ole, on ohutussüsteem lõdvaks lastud, kuid keskkonnaameti kiirgusseire büroo kiirgusseire peaspetsialist Alar Polt kinnitab, et ametil on piisav võimekus ohu korral kiirelt reageerida ja inimesi hoiatada.