Eesti lühiuudised

Keskerakond tahab raha tagasi maksta osade kaupa

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb (pildil) palub erakondade rahastamise järelevalve komisjonil (ERJK) kaaluda võimalust, et erakond tasuks 110 100 euro suuruse keelatud annetuse 12 osa kaupa, sest raha ülekandmine korraga olevat peaministripartei jaoks võimatu. ERJK esimehe Liisa Oviiri sõnul on ta Keskerakonna ettepanekuga tutvunud. «See tekitas mul natuke küsimusi, sest me palusime neil üsna ammu panna see eelarvesse kui tulevikus realiseeruda võiv kohustus. Vähemalt 2019. aastal oli see neil olemas,» vastas Oviir, lisades, et teda üllatas, miks erakond ei taha kohe tervet summat ära maksta. PM

22 protsenti Eesti autojuhtidest kasutab salvestavat videokaamerat ning 34 protsenti plaanib kaamera kasutusele võtta, selgus If Kindlustuse uuringust Eestis, Lätis ja Leedus, milles osales 1000 inimest igast riigist.

Lutsar: viiruse teise laine tõenäosus on suur

Uue koroonaviiruse tõrje teadusnõukoja liikme, viroloog Irja Lutsari arvates on teise laine tekke potentsiaal Eestis suur, kuna meie elanikkonnast enamik pole viirusega kokku puutunud ja viirus pole maailmast kuhugi kadunud. Samuti pole Lutsari sõnul võimalik konkreetselt vastata küsimusele, kas teine laine tuleb ka riikides, mida esimene koroonaviiruse laine tugevalt mõjutas. «Pole teada, kas teise laine ajal on haigusnähud kergemad või hoopis raskemad,» lisas Lutsar, täiendades, et paljude teiste infektsioonidega on korduvhaigestumised siiski kergemad. PM

Tartu Ülikooli teadlased töötavad välja uut bioplasti TÜ juhitavas teadusprojektis BioStyrene töötatakse välja võimalusi asendada plasti lähteainena laialdaselt kasutatav fossiilne stüreen puidu biomassist saadava toorainega. Ühe lahendusena asendatakse osa fossiilset stüreeni puidus leiduva ligniiniga.Tartu Postimees

Riik plaanib muuta relvaloa taotleja andmete esitust

Pärast Lihula traagilist tulistamisjuhtumit on tekkinud küsimus, kas relvaloa taotlemise kord Eestis on piisavalt range. Siseministeeriumi hinnangul tuleb täiustada vaid terviseinfosüsteemi, et relvaloa taotlemisel sisestatud andmeid saaksid kasutada ka teised arstid, sh perearst. Eestis on relvaluba umbes 27 000 inimesel, tsiviilkasutuses on relvi aga pea poole rohkem, umbes 55 000. 27 000 relvaomanikust pooled on jahimehed. ERR