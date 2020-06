Ametist lahkuv Jürilo: minu suurimad toetajad said väga haiget

Merike Jürilo sõnul said tema lähedased kriisi ajal haiget. «Aga kui lõpuks kuulsid, et ma ära tulen, olid õnnelikud,» lisas ta. FOTO: Raul Mee

Intervjuus Postimehele rääkis täna terviseameti juhi kohalt lahkuv Merike Jürilo (51), et vastupidiselt avalikkuses juurdunud arvamusele, nagu oleks Saaremaa võrkpallimängule rohelise tule andnud terviseamet, põhines see sotsiaalministeeriumis toimunud ümarlaual vastu võetud otsusel, et ürituste korraldamist ei keelata. Jutuajamisest Jüriloga selgus ka, et perearstikriisi ei saa lahendada terviseamet, selle võti asub sotsiaalministeeriumi käes.