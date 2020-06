Laagna tee surmasohvri kohtutoimik näitab, et noor mees on kergesti ärrituva loomuga ning korduvalt lahendanud probleeme rusikate abil. Täna 20-aastane Isa Khalilov, kes Laagna teel numbrimärki 999 ISA kandva BMW maasturiga sõitis surnuks kaks ning saatis haiglasse kolm inimest, on peale paljuräägitud liiklusrikkumiste pidanud käima kohut ka peksmise pärast.