Johann-Christian Põder: samasooliste inimeste abielu seadustamine tugevdab abielu institutsiooni

Erakond Isamaa esimees väljendas hiljuti seisukohta, et abielu institutsiooni kaitsmiseks on vaja muuta põhiseadust, fikseerides abielu selgesõnaliselt mehe ja naise vahelise liiduna. Kindlasti nõustuvad paljud tõdemusega, et abielu institutsioon on väärt põhiseaduslikku kaitset. Enesestmõistetav ei ole aga see, et selline põhiseaduse muudatus kaitseks kuidagi abielu institutsiooni. Võimalik on ka, et hoopis abielu avamine samast soost paaridele rõhutab ja kaitseb abielu olulisust. Kuidas sellist vaatenurka mõista?