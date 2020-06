Merle Jääger: kõigi maade solvunud, ühinege!

Tellijale

Eeh, kui halvasti ka see eesti keeles kõlab, nagu oleks isik olnud räpane ja kasimatu. Ega sõna pruunlanegi mulle mokapärane pole, sest miskipärast seostub teatud hommikuse soorituse tulemiga… Pakun välja sõna: tõmmik – tuleb «tõmmust» ning riimub eesti keeles nii nummilt sõnaga «mõmmik». (Oh heldus, loodan, et neil midagi karude vastu pole!)

Niisiis: valge politseinik, täites oma kohust, reageeris üle ning saatis selle käigus teise ilma ühe tõmmiku. Algas suur solvumiste laine, mis oma pritsmeid isegi meie maale piserdas. Soomlased otsustasid ka, et ajalooline Neekerisaari on solvav, ning arutavad selle ümbernimetamist. Soovitasin hõimuvelledele jaanilõkke veeres, et pangu aga Tervasaari, mispeale pidid ülemeremehed end herneks hirnuma, sest ka neil on «tõrv» tõmmikute tarvis solvav väljend, erinevalt tollest n-tähega sõnast, mis on neutraalne nagu meilgi.

Juutuubist kadus Leevi and the Leavingsi karaokeversioon nende laulust «Vasara ja nauloja», kus esineb paar korda kah see n-sõna ning lüürika asemel ilutseb kaadris miskipärast tüüp ühest Kusturica filmist, kes pole pole hoopiski tõmmik, vaid serbia mustlane.

Oih, vabandust! Poliitkorrektne oleks öelda «roma», sest mustlane on kole rassistlik väljend. Kindlasti kaob peatselt müügilt moorapea, Othellot tohivad mängida vaid tõmmikud, samuti keelatakse «Porgy ja Bessi» mängimine valgenahaliste teatris. Juba plaanitakse siin-seal Eskimo jäätise ümbernimetamist. Indiaanlased võiksid kah solvuda ja nõuda, et neid kuidagi teisiti nimetataks, sest Indiaga pole neil miskit pistmist! Nüüd ei tohi enam multikates kah valged teise nahavärviga joonistet tegelastele häält teha…

Mina juhuse tõttu europiidse rassi esindajana olen ka solvunud, kui muidugi lubatakse… Ma olen solvunud, et valget värvi kaitsemaske kannavad ka teise nahavärviga inimesed! Kandku kas omakarvalisi või siis neutraalseid: siniseid, rohelisi, lillasid, oranže. Ma olen solvunud, et minu valget nahka Eesti suves käivad jüramas tumedad või värvilised putukad. Nõuan valgeid või vähemalt roosasid!