Tõlkes leitud Eesti: aiast ja aiaaugust

Ettevõtja B pärib ettevõtjalt A, kui kuuleb, et viimane töötas enne Eestisse kolimist Malaisias: «Kas töötasite Kuala Lumpuris? Huvitav paik, olen seal mitmeid kordi käinud.» Nad räägivad veidi Malaisia toidust, liiklusest ja ilmast ning vahetavad siis sujuvalt teemat. Jutt läheb teenustele, mida B on A firmalt ostnud ning mille hindu ta on tulnud arutama. B kolleegid, kes on kerge hämmelduse ja kasvava kärsitusega jälginud, kuidas B aia asemel aiaaugust räägib, hingavad kergendatult. Nemad tulid kohtumisele juhtlausega «Lepime kokku ja lähme laiali». B ja tema kolleegid on eestlased, A aga prantslane. Vesteldakse inglise keeles.