Rajuvihm võib õrnale viljakõrrele suurt kahju teha

Allsaar usub, et äsja lõppenud kuumalaines kaotas ta põllumehele soodsa kevade järel loodetud taliodrasaagist kümme protsenti. Võib veelgi kaotada, kui äike saabub tormiste vihmahoogudega. Nii ootab ta äikest rohkem kaasneva jaheduse pärast. Vihma on ka tarvis, aga pigem rahulikult sadades. Rajuvihm võib praegusele õrnale viljakõrrele suurt kahju teha.

„Kui tuleb äikesevihm korralikuga maruga, siis lööb taliodra maha ja pikali ka praeguse varajase odra. Seda enam püsti ei saagi, siis kaotame juba kuni poole saagist,” arutles mees mõtlikult taevasse vaadates. „Ja siis pole vahet, kui palju olen pannud kasvuregulaatorit ja kasvutugevdajat. Võib öelda, et enda panuse heasse saaki andsin pritsimiste ja väetamistega enne jaanipäeva, nüüd on kõik ilmataadi käes ja jääb loota, et tal pole meile suuri üllatusi varuks.”