Värske köögivilja krõbe hind sulab juulis üha soodsamaks

Lääne-Virumaal Rakvere külje all Mädapeal asuva Otsa talu perenaine Milvi Idavain kõneles, et tegelikult ei olegi tegemist varase maasikasordiga. „Lihtsalt päike on meid soosinud, isegi natuke liiga palju,” kõneles ta naerdes. Marjad ei jõua suureks kasvadagi, päike küpsetab need enne punaseks. Maasikad on praegu küll väiksemat sorti, kuid see-eest mesimagusad. „Püüame korralikku maasikat müüa oma rahvale. Vähem väetist panna, tahame puhast maasikat hoida. Rahvas hästi ostab, allergikud käivad ostmas,” rääkis Idavain.