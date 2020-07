Koduaia seened, mida saab kohe praadida

Viie seeneliigi mütseeli müüva Mycoland looja Kairi Kongi valmisseeni ei müü. Põhilised müügiartiklid on seeneniidistik ja seenepakud. „Olen kasvatanud ka seeni, ent seente valmimist välistingimustes on raske prognoosida, sest see sõltub temperatuurist ja niiskusest,” selgitas seenekasvatuse asjatundja.

Kes tahab kodus sellega tegeleda, sel on hea teada, et kõiki müügil olevatest mütseelidest kasvavaid seeni saab süüa kupatamata – neid saab kohe praadida ja süüa. Ükski pole mürgine, kuigi mõne inimese seedimine on siiski seente suhtes tundlik. Kongi on suur seenesõber. „Olen lapsest saati palju metsas käinud. Ema ja tädi õpetasid mind seeni tundma. Seened on minu kirg.”