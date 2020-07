Vingugaasiandur: sul polegi nohu, hoopis ahi vajab parandamist

Paljud ahjude-pliitide vead tulevad nüüd välja seetõttu, et hiljuti on elamisse paigaldatud vingugaasiandur. Inimesed, kes varem arvasid, et neil on nohu või külmetus, on tänu andurile mõistnud, et ahi, pliit või soojamüür on sedavõrd amortiseerunud, et vingugaas (CO) tungib märkamatult ruumidesse. Kõige tüüpilisem esimene märguanne, et ahi pole korras, on siiski see, et uksesilluse kivid on lahti, uks vajub ettepoole ja loksub.