Kartulit keeda ja küpseta koos koorega

Kartul (Solanum tuberosum) kuulub tomati ja füüsaliga samasse maavitsaliste sugukonda. Maavitsaliste suures perekonnas, kust leiame ka baklažaani, on ligi 2000 liigist mugulaid umbes 150.

Kartul pärineb Lõuna-Ameerika Andide kõrgmägedest, peamiselt Peruu ja Boliivia kõrgmäestikujärve Titicaca ümbrusest. Inkad kasvatasid seda ammu, Euroopasse jõudis kartul alles hispaanlaste kaudu. Euroopas, kus aeti läbi peamiselt naeriga ja kus polnud sellal ühtegi mugulvilja, tekitas taim esialgu võõrastust. Söögiks hakati kartulit kasutama alles sadakond aastat pärast selle Euroopasse saabumist. Esimesena hakati kartulit kasvatama Iirimaal, kus 1663. aastal viljeleti seda juba põllul.

Eestisse jõudis kartul 18. sajandi keskpaiku, kuid hoogsalt hakkas levima alles sadakond aastat hiljem. 1800–1840 kasvatati kartulit peamiselt mõisaaedades, kuid kui 1840. aastal andis tsaarivalitsus käsu kartulit kasvatada, algas kartulikultuuri levik põldudel. 1870–1880 oli kartul laialt kasutusel juba ka Põhja-Eestis. Avati Tallinna-Peterburi raudtee, laiendati piiritusetööstust ning hakati kartulit Soome ja Rootsi turustama. Eelmise sajandi alguseks oli kartul Eesti talude peamisi kultuure ja enne esimest maailmasõda oli siin kartuli all 78 500 hektarit. Kuigi sõja tõttu kartuli kasvupind vähenes, oli Eesti siiski pärast sõda kartulitootmises ühe elaniku kohta maailmas esikohal ja kandis teenitult kartulivabariigi nimetust. Kartul koosneb 80 protsendi ulatuses veest. Põhilise kuiv­aineosa moodustab tärklis (keskmiselt 17,5 protsenti), mis on keerulise ehitusega süsivesik ja laguneb kehas aeglaselt suhkruteks. Need suhkrud aga muudetakse maksas glükogeeniks, mitte rasvaks.

Vitamiinidest on kartulis ohtralt C-vitamiini. Maades, kus kartulit süüakse palju, katab see ligi kolmandiku inimeste C-vitamiini vajadusest. Lisaks on märkimisväärses koguses vitamiine B1 (tiamiin), B2 (riboflaviin), B3 (PP-vitamiin ehk niatsiin), B5 (pantoteenhape), B6 (püridoksiin), B9 (foolhape) ja A, samuti eluks vajalikke mineraalaineid, näiteks kaalium, magneesium, kaltsium.

Kartulivalk on väga väärtuslik, kuna selles on olemas kõik asendamatud aminohapped, mis on bioloogiliselt sobivas vahekorras. Kartulivalku võib võrrelda väärtusliku loomse valguga, millest inimene omastab ligikaudu 70 protsenti. Kartulis on ka ohtralt kiudaineid – suurem koorega kartul sisaldab neid suisa 7 g.

Peamiselt asuvad kasulikud ained kartuli koores ja selle läheduses olevas viljalihas. Seetõttu tasub kartul jätta küpsetamisel või keetmisel koorimata, et võimalikult palju vitamiine ja mineraalaineid säiliks. Kui siiski kartulit koorida, tasub seda teha võimalikult õhukeselt ja spetsiaalse koorijaga.