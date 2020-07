Megamonitor Philipsilt

Esiteks: 55-tolline ekraani siruulatus koos 4K UHD 3840x210 ekraanilahutusega. Kui võiks öelda, et selliseid telekaid on ju oi-oi kui palju, siis siin ongi konks. Monitor EI OLE telekas. Telekas pole mõeldud staatilist pilti näitama, telekatel puudub sisend​ DisplayPort, et saada kiiremat sagedust kui 60 Hz, mis on mänguritele meelispunkt. See monitor toetab aga värskendussagedust 120 Hz.