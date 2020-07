Mõtet Istanbulis kõrguvast Hagia Sofiast mošee teha on Erdoğan mõlgutanud varemgi, kuid öelnud, et valitsus peab saama enne riiginõukogu heakskiidu. Nüüd on küsimus jõudnud riigi kõrgeimasse kohtusse ja otsus peaks sündima täna või lähema kahe nädala jooksul.