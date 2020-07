Rainer Osanik: rahapesu tõkestamisest

Aina suurem surve rahapesu tõkestamiseks kasutatava «tunne oma klienti»-protsessi (Know Your Customer ehk KYC) täiustamiseks ähvardab lõigata läbi majanduslikke võimalusi ja ärisidemeid ning tihti on pangakonto avamine usaldusväärsetele klientidele tüli­kas. Riigil on kliendi tuvastamiseks vajalik info valdavalt olemas, kuid sellele puudub juurdepääs. Eestis on vähemalt 7500 ette­võtjat, keda rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus kohustab oma ärisuhetes kohaldama erilisi hoolsusmeetmeid ehk KYC-protsessi. Ekslikult arvatakse, et seda peavad tegema ­ainult pangad. Sama kohustus on ka näiteks notaritel, audiitoritel, raamatupidajatel, kinnisvarabüroodel ja paljudel teistel.