Välismaa lühiuudised

Haavisto edumaa vähenes

Soome välisministri Pekka Haavisto edumaa presidendikandidaadina on selgelt vähenenud, näitasid väljaande Maaseudun Tulevaisuus tellitud küsitluse tulemused. Kui veebruaris toetas roheliste ridadesse kuuluvat Haavistot järgmise presidendina 18 protsenti küsitletutest, siis nüüd 12 protsenti. Teisel kohal on Soome Panga president Olli Rehn. Tema toetus on püsinud muutumatuna 11 protsendi tasemel. Sotsiaaldemokraadist peaminister Sanna Marin on kolmandal kohal kümne protsendiga. Umbes pool küsitluses osalenutest ei osanud öelda, keda nad sooviksid näha Sauli Niinistö mantlipärijana 2024. aasta presidendivalimistel. Küsitluse korraldas Kantar TNS Agri ja selles osales jaanipäevanädalal tuhat inimest. Lubatud veamäär oli kolm protsenti. STT/BNS