Nii uutelt kui ka olemasolevatelt investoritelt kaasatud raha on vahefinantseering enne suuremat B-ringi investeeringut. Veriffi kommunikatsioonijuhi Karita Salli sõnul on ettevõttel investoritega kokku lepitud, et see pole avalik teave, kui suureks hinnati raha kaasamisel ettevõtte väärtust.