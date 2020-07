Linda Lainvoo: Päts kui sümbol

Konstantin Pätsi isiku tähtsuses Eestile ei ole ilmselt küsimust – Päts on sümbol. Samuti pole küsimust selles, et tema rolli ja tähenduse üle jõuame ühiskonnana veel aastakümneid vaielda. Debatt nii Pätsi monumendi vajalikkuse, põhjendatuse kui ka asukoha ümber on kestnud aastaid. Sotsiaalset tundlikkust selle teema suhtes näitasid hästi reaktsioonid, mis järgnesid ideele rajada Pätsi monument Toompeale Kuberneri aeda riigikogu kõrvale.