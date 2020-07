Juuni alguses kutsusid mõjukad inimõigusorganisatsioonid suurkorporatsioone üles peatama juulis Facebookis oma reklaamide avaldamise. Organisatsioonid heidavad sotsiaalmeediahiiule ette, et see lubab oma platvormil rahumeeli vohada vandenõuteooriatel ja rassismil. Eriti valusalt torkas see nende arvates silma viimaste rassi­rahutuste ajal, kui Facebook ­lasi avaldada postitusi, kus õhutati viha ja vaenu Black Lives Matteri meeleavalduse pooldajate vastu.