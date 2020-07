Majanduse lühiuudised

Volvo kutsub Eestis hooldusse tuhandeid autosid

Hiina Geelyle kuuluv Rootsi autofirma Volvo Cars teatas eile, et ootab üle maailma hooldusse peaaegu 2,2 miljonit autot, Eestis puudutab probleem rohkem kui 4300 autot mudeliaastatest 2007 kuni 2020. Probleem puudutab eesistmete turvavöödega ühendatud teraskaablit, teatas firma. Volvosid Baltimaadesse toova Volvax Balti turundusdirektor Tiit Lillipuu sõnul tarnib tehas vajalikud osad, et võimalikud vigased turvavöökinnitused Volvo kulul oma esindustes välja vahetada, praegu teadaolevalt alates novembrist. Seni võivad Volvo omanikud oma sõidukeid edasi kasutada. «Anname Volvo ja Info-Auto kodulehtedel ja sotsiaalmeedia­kanalites lähipäevil teada, millele pöörata tähelepanu oma Volvo eesistmete turvavööde kasutamisel ja mida teha selleks, et olla teavitatud, kas teie sõiduk kuulub teenindusse kutsumise alla,» kinnitas Lillipuu. PM