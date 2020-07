Kalev Stoicescu: uus Jalta ja kuuendik planeedist

Kremli valik ei olnud muidugi juhuslik, sest Putini nimel avaldatud artikkel kubiseb Realpolitik’ist. See on üleskutse lääne suurriikidele sõlmida kokkuleppeid Venemaaga väikeriikide arvel ehk korraldada uus Jalta konverents, mis lõpetaks kas või näiliselt mõlemale poolele kahjuliku vastasseisu. Artiklist kumab selgelt läbi sõjaga ähvardamine, kui Venemaa soovidega ei arvestata.

Putin tõmbab paralleele Stalini ja enda vahele, mis on sobitatud suure võidu paraadi ja 1. juulil toimunud Venemaa põhiseaduse muutmise referendumi konteksti. Tema sõnum on see, et ta on – sarnaselt Staliniga – sisepoliitikas kindel ja karm, kasutades oma võimutäiust, ning välispoliitikas võidukas ja efektiivne, kaitstes Moskva huve, alistades naabermaid, hoides läänemaailma hirmu all jne.