Ivo Lasn: välistudengeid on tarvis

Välistudengite seas ebakindlust tekitavad sõnumid sügisel kõrgkoolidele seatavatest võimalikest piirangutest ei kõla hästi. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vallas, mis on Eesti viimase aja suurima majanduskasvu mõjutaja, on suur puudus erialaharidusega spetsialistidest. Seda tühimikku meie enda koolid ja ümberõppeprogrammid täita ei suuda, ei lühi- ega pikaajalises perspektiivis. Meile on iga kõrgelt kvalifitseeritud ja tasustatav töökäsi teretulnud, vajame talente nii naaberriikidest, Euroopa Liidust kui ka kolmandatest riikidest.