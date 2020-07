Suur sõbralik Sudaan

Rikkalik ajalugu

Peale Niiluse on seal ka rahvusmuuseum, mille väljapanekus on ohtralt Egiptuse ajajärgu reliikviaid, mis on Egiptuses näidatavatega äravahetamiseni sarnased. Pole ka ime, kuna just siinsed Nuubia alad olid need, mis moodustasid suurema osa Ülem-Egiptusest, mille Alam-Egiptusega (taas)ühendamine oligi Egiptuse ajaloos kõrgaeg. Seda juhtus kolm korda ja neid ajajärke nimetatakse vastavalt Vanaks riigiks, Keskmiseks riigiks ja Uueks riigiks. Huvitav on aga see, et korra, muidugi juba pärast Uut riiki, ühendas Ülem- ja Alam-Egiptuse ka siitsamast Nuubiast pärit Kuši kuningas, kes pani aluse egiptlaste 25. dünastiale, mis valitses kogu seda hiiglaslikku ala rohkem kui sajandi jooksul. Kušid võtsid üle vaaraode kombed ning matsid oma kuningaid samuti püramiididesse, mida Sudaanis on tegelikult palju rohkem kui Egiptuses endas. Praegu saab näha kahte suuremat püramiididega matmispaika: Meroe ja Napata, mis mõlemad kuuluvad ka UNESCO maailmapärandi nimistusse.