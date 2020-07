Kui tunnistan, et eeldasin, et 1. juulil publikule avatud näitusel on ka fotod-aastaarvud ehk kõik see, mida oleme harjunud tavaliselt nägema, möönab Kõrver, et algul kaalusid nemadki inforikkamaid versioone, et anda külastajale rohkem teavet Arvo Pärdi elust ja loomingust.